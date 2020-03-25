Минздрав посоветовал регионам увеличить количество круглосуточных аптек

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Минздрав России рекомендовал региональным властям проанализировать наличие круглосуточных аптек в субъектах страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что властям посоветовали увеличить их количество в случае необходимости.

Минздрав также напомнил, что россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, можно выписывать рецептурные лекарства сразу на срок до 180 дней. Рецепты можно делать как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

В ведомстве отметили, что получать лекарства в аптеках по рецепту могут родственники, знакомые или волонтеры. «Это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции», — говорится в сообщении.