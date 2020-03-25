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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав посоветовал регионам увеличить количество круглосуточных аптек

Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press

Минздрав России рекомендовал региональным властям проанализировать наличие круглосуточных аптек в субъектах страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что властям посоветовали увеличить их количество в случае необходимости.

Минздрав также напомнил, что россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, можно выписывать рецептурные лекарства сразу на срок до 180 дней. Рецепты можно делать как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

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В ведомстве отметили, что получать лекарства в аптеках по рецепту могут родственники, знакомые или волонтеры. «Это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции», — говорится в сообщении.

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Власти Москвы и Подмосковья обязали жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции из-за нового коронавируса с 26 марта по 14 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу по инфекции в Госсовете, заявил, что подобное требование распространят на другие регионы России, где высока динамика распространения коронавируса.

По его словам, в мире никто не знает реальной картины распространения вируса. По последним данным, в стране зарегистрировали 658 случаев заражения инфекцией, из которых 29 человек выздоровели.

Теги: Минздрав, коронавирус, аптеки
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