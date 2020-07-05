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Журналист показал процесс съемок обращения Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Журналист Павел Зарубин у себя в Instagram показал процесс съемок обращения президента России Владимира Путина к гражданам. В ролике глава государства записывает послание в день открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, которое состоялось 30 июня. Тогда Путин обратился к россиянам перед последним днем голосования по поправкам к Конституции.

https://www.instagram.com/tv/CCNhMQkj1g0/?igshid=8fe6r8l123r5

В ролике — анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» — видно, что президента снимают в специальном павильоне на фоне памятника павшим в битве подо Ржевом.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Фоторепортаж
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В ходе телеобращения в преддверии основного дня голосования по поправкам к Основному закону российский лидер призвал граждан отдать свой голос и еще раз заверил, что вносимые изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержит большинство. Тогда он заявил: «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить». Открывал монумент подо Ржевом Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля. Голосование проходило с 25 июня до 1 июля включительно. Поправки поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%.

Теги: Владимир Путин, поправки, обращение
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