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Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Фоторепортаж

В Тверской области открыли мемориал Советскому солдату. Он расположен рядом с деревней Хорошево, на месте боев на Ржевско-Вяземском выступе 1942–1943 годов. В церемонии приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Открытие комплекса было перенесено на июнь из-за эпидемии коронавируса
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мемориал открыли Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко. Неделей ранее президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Памятник Советскому солдату выполнен из бронзы, его высота 25 м. Он расположен на насыпном кургане высотой 10 м
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Весь мемориальный комплекс у деревни Хорошево занимает 4 га, он включает в себя парк и музейно-выставочный комплекс
Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин
Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Памятник создан без привлечения бюджетных денег, на народные пожертвования, отметили в Российском военно-историческом обществе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Первоначально открытие планировалось провести 9 мая, но церемонию перенесли из-за эпидемии COVID-19
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
По подсчетам РВИО, потери СССР на Ржевско-Вяземском выступе составили 400 тыс. человек
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны
Теги: мультимедиа, мемориал, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату
Политика
В РВИО назвали дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату
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