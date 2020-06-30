Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Фоторепортаж

В Тверской области открыли мемориал Советскому солдату. Он расположен рядом с деревней Хорошево, на месте боев на Ржевско-Вяземском выступе 1942–1943 годов. В церемонии приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Открытие комплекса было перенесено на июнь из-за эпидемии коронавируса

Мемориал открыли Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко. Неделей ранее президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве Памятник Советскому солдату выполнен из бронзы, его высота 25 м. Он расположен на насыпном кургане высотой 10 м Весь мемориальный комплекс у деревни Хорошево занимает 4 га, он включает в себя парк и музейно-выставочный комплекс Памятник создан без привлечения бюджетных денег, на народные пожертвования, отметили в Российском военно-историческом обществе Первоначально открытие планировалось провести 9 мая, но церемонию перенесли из-за эпидемии COVID-19 По подсчетам РВИО, потери СССР на Ржевско-Вяземском выступе составили 400 тыс. человек Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны