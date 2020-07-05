В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море прошлым летом. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Цветы и венки к мемориалу возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Игорь Мухаметшин, а также представители Минобороны, родственники героев-подводников и военнослужащие.
Беглов назвал погибших при пожаре на глубоководном аппарате подводников «примером героизма, самоотверженности и любви к Родине». Он отметил, что они ценой собственной жизни спасли своих товарищей и аппарат, а также не допустили еще большей катастрофы.
Автором мемориала памяти офицеров-подводников стал академик Российской Академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Михаил Переяславец.