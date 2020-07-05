Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 15:48 Вратаря «Знамени Труда» ввели в кому после удара молнии Спорт, 15:44 Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине Общество, 15:31 СМИ узнали об отказе пяти пилотов «Формулы-1» вставать на колено Спорт, 15:25 Путин объяснил правильность поправок к Конституции России Политика, 15:11 Посетители пошли в рестораны: насколько хватит энтузиазма РБК и Novikov School, 15:02 YouTube недели: веб-сериал Максима Диденко про безумную Россию будущего Стиль, 15:00 Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне Бизнес, 14:57 В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам Общество, 14:48 МЧС показало видео с места обрушения на стройке ТЦ в Кировской области Общество, 14:15 Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле Общество, 13:55 Акции Netflix подорожали на 6000% за 10 лет. Что будет с бумагами дальше Quote, 13:55 Путин заявил о «мине замедленного действия» в Конституции СССР Политика, 13:33 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 13:32
Гибель подводников ,  
0 

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море прошлым летом. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Цветы и венки к мемориалу возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Игорь Мухаметшин, а также представители Минобороны, родственники героев-подводников и военнослужащие.

Беглов назвал погибших при пожаре на глубоководном аппарате подводников «примером героизма, самоотверженности и любви к Родине». Он отметил, что они ценой собственной жизни спасли своих товарищей и аппарат, а также не допустили еще большей катастрофы.

Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное
Общество
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Автором мемориала памяти офицеров-подводников стал академик Российской Академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Михаил Переяславец.

Пожар на секретном глубоководном аппарате произошел 1 июля 2019 года. Источники РБК сообщали, что речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик».В результате погибли 14 подводников: семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Четырем из них посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации, десятерых наградили орденами Мужества.

Теги: Санкт-Петербург, подводный аппарат, мемориал
Материалы по теме
СК начал проверку по факту гибели 14 подводников
Общество
Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное
Общество
При пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 подводников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter