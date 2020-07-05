В Москве от коронавируса за сутки вылечился 561 человек

Такси у здания больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском поселке Коммунарка (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечился 561 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020», — отметила Ракова.

По данным на 4 июля, в Москве было выявлено 224 210 случаев заражения коронавирусом. Скончались с начала эпидемии 3953 человека. За последние сутки число летальных исходов из-за COVID-19 увеличилось на 24.

Москва остается лидером среди российских регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В целом по стране COVID-19 диагностировали более чем у 674 тыс. человек. Из них умерли свыше 10 тыс. человек, выздоровели более 446 тыс. заболевших.