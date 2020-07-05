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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек, в мире заразились более 11 млн, МИД попросил приехавших на родину россиян вернуть выданные в качестве помощи деньги — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
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Заразились
0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 674 тыс. (6632 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 10 027 человек (168 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 446 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Министерство иностранных дел обратилось к нескольким тысячам россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса COVID-19, но при этом приехавших на родину без соответствующего уведомления, с просьбой вернуть выделенную правительством материальную помощь.
    Скорость распространения коронавируса в России
    Случаев за сутки
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i
  • Российские эксперты в области иммунологии и эпидемиологии в беседе с РБК заявили, что распространение коронавируса может пойти на спад, когда инфекцией переболеют более 50% людей. По их словам, необходимый процент для выработки коллективного иммунитета может быть меньше, если допустить, что определенная часть людей изначально невосприимчива к этому вирусу.
    Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
    Выздоровевшие (новые случаи)
    Умершие (новые случаи)
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,9 млн, более 523 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 11,1 млн человек, из них более 526 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,8 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,5 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (648 тыс.), на пятом — Перу (295 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Речь идет о противомалярийном гидроксихлорохине и комбинации препаратов лопинавир и ритонавир, которые применяются при лечении ВИЧ. Результаты исследований показали, что они почти не снижают смертность среди пациентов с COVID-19.
  • Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила об отъезде дипломатов США из Саудовской Аравии из-за COVID. По информации издания, речь идет о по меньшей мере 30 сотрудниках американского посольства в королевстве, который заразились коронавирусом.
  • Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что новую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре. Он отметил, что к новой волне заболевания нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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