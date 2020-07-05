В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

В России с начала эпидемии коронавируса провели свыше 21 млн тестов на выявление COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 21 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

За последние сутки в стране провели 317 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 280 347 человек.

В России с начала эпидемии выявили более 674 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом (6632 за сутки). Всего в стране от COVID-19 скончались 10 027 человек, выздоровели более 446 тыс. заболевших.