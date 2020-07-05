Россияне вылетели из Франкфурта в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

Самолет компании «Аэрофлот» с российскими гражданами, пожелавшими вернуться в Россию на фоне эпидемии коронавируса, вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщается на странице посольства России в ФРГ в Facebook.

На борту самолета находятся 167 пассажиров. До рейса были допущены жители всех регионов России.

В диппредставительстве выразили благодарность всем задействованным немецким ведомствам за оказанную помощь.

Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключения были сделаны в отношении некоторых рейсов, включая вывозные.

8 июня по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина были сняты ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. У россиян появилась возможность выехать за рубеж к живущим в других странах и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение или в связи с работой и учебой.

Накануне МИД России попросил россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса COVID-19, а затем вернулись на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь. В частности, внешнеполитическое ведомство предложило гражданам вернуть эти деньги в доход бюджета в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомлений.