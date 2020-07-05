Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Шесть человек пострадали при пожаре на лакокрасочном заводе в Баку Общество, 01:49 Россияне вылетели из Франкфурта в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота» Общество, 01:10 Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду Общество, 00:47 В Лондоне пострадали семь полицейских при разгоне незаконной вечеринки Общество, 00:37 «Бавария» обыграла «Байер» и стала обладателем Кубка Германии Спорт, 00:07 В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы Общество, 04 июл, 23:47 В Москве за сутки умерли 24 заразившихся коронавирусом Общество, 04 июл, 23:13 Космонавт Вагнер сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету Общество, 04 июл, 22:59 ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса Общество, 04 июл, 22:55 «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти Спорт, 04 июл, 22:39 ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу Спорт, 04 июл, 22:22 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 04 июл, 22:11 «Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины Спорт, 04 июл, 22:03 В Баку загорелся лакокрасочный завод Общество, 04 июл, 22:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россияне вылетели из Франкфурта в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

Самолет компании «Аэрофлот» с российскими гражданами, пожелавшими вернуться в Россию на фоне эпидемии коронавируса, вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщается на странице посольства России в ФРГ в Facebook.

На борту самолета находятся 167 пассажиров. До рейса были допущены жители всех регионов России.

В диппредставительстве выразили благодарность всем задействованным немецким ведомствам за оказанную помощь.

Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключения были сделаны в отношении некоторых рейсов, включая вывозные.

8 июня по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина были сняты ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. У россиян появилась возможность выехать за рубеж к живущим в других странах и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение или в связи с работой и учебой.

Компании ужесточат проверку адресов проживания пассажиров вывозных рейсов
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Накануне МИД России попросил россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса COVID-19, а затем вернулись на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь. В частности, внешнеполитическое ведомство предложило гражданам вернуть эти деньги в доход бюджета в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомлений.

Теги: Франкфурт-на-Майне, Москва, «Аэрофлот», авиарейс
Материалы по теме
Задержанные в Таиланде за нелегальный въезд россияне вернулись домой
Общество
Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами
Общество
Вывозной рейс из Шанхая прибыл в Санкт-Петербург
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter