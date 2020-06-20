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Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля

Минкомсвязь России опубликовала график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля. Он размещен в созданном министерством Telegram-канале для вывоза россиян из-за границы в связи и с пандемией коронавируса.

На эти даты запланировано 32 рейса. 20 июня россиян вывезут из города Ош (Киргизия), Хошимина (Вьетнам) и Ташкента. На следующий день намечены рейсы в Москву из Бишкека, Кишинева и Белграда, а также из Ташкента в Екатеринбург.

22 июня состоятся пять рейсов по маршрутам Пхукет — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург, Бангкок — Новосибирск — Москва — Петербург, Ларнака — Москва, Душанбе — Новосибирск — Екатеринбург и Тель-Авив — Москва.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

На 23 июня запланированы рейсы из Тегерана в Москву, из Ташкента в Петербург с пересадкой в Москве, а также два рейса из Еревана в Калугу и Воронеж. На 24 июня намечены полеты Гонконг — Владивосток и Ереван — Ростов-на-Дону.

На следующий день россиян вывезут из Душанбе в Москву, 26 июня будут организованы вывозные рейсы в Москву из Барселоны, Парижа и Лондона, в Петербург из Бишкека и в Казань из Душанбе. 27 июня состоятся рейсы Ош — Москва, 28 июня — рейсы Бишкек — Москва и Нью-Йорк — Москва.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

30 июня будут россиян вывезут на родину из Каракаса, Кито и Сан-Хосе и Душанбе, на следующий день состоится рейс Душанбе — Москва.

С 27 марта в России было приостановлено международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. 8 июня ограничения на въезд в Россию и выезд из страны частично сняли по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Теперь россияне могут выехать за рубеж к живущим в других странах и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение или в связи с работой и учебой.

Теги: Минкомсвязь, рейс, коронавирус
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