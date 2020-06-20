Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля

Минкомсвязь России опубликовала график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля. Он размещен в созданном министерством Telegram-канале для вывоза россиян из-за границы в связи и с пандемией коронавируса.

На эти даты запланировано 32 рейса. 20 июня россиян вывезут из города Ош (Киргизия), Хошимина (Вьетнам) и Ташкента. На следующий день намечены рейсы в Москву из Бишкека, Кишинева и Белграда, а также из Ташкента в Екатеринбург.

22 июня состоятся пять рейсов по маршрутам Пхукет — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург, Бангкок — Новосибирск — Москва — Петербург, Ларнака — Москва, Душанбе — Новосибирск — Екатеринбург и Тель-Авив — Москва.

На 23 июня запланированы рейсы из Тегерана в Москву, из Ташкента в Петербург с пересадкой в Москве, а также два рейса из Еревана в Калугу и Воронеж. На 24 июня намечены полеты Гонконг — Владивосток и Ереван — Ростов-на-Дону.