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Крымские татары ответили на отказ Турции признать полуостров российским

Вид на Крым из космоса
Вид на Крым из космоса (Фото: PMSimferopol / Twitter)

Власти Турции, не желающие признавать Крым российским, не способны адекватно оценить международную обстановку. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передает «РИА Новости».

По его словам, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявляя, что Анкара «никогда не признает» российский статус полуострова, «чересчур сильно переигрывает». Он напомнил, что министр иностранных дел назначается президентом. «И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго», — сказал Умеров.

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Представитель крымских татар добавил, что позиция Турции по Крыму может нанести урон турецкой экономике, указав на зависимость страны «от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции».

3 июля Чавушоглу в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, прибывшим в Турцию, подтвердил поддержку турецкой стороной суверенитета и территориальной целостности Украины и «непризнание незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией». Об этом сообщается на сайте украинского МИД. Министры «скоординировали шаги» по обеспечению прав и интересов крымских татар в Крыму.

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Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала Крым», решение войти в состав страны приняли жители полуострова. Глава государства также подчеркнул, что «Крым всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения.

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Теги: Крым, Турция, крымские татары
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