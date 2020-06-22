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Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

У России нет территориальных претензий к ее соседям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», — сказал он.

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Таким образом Песков ответил на вопрос по поводу заявлений президента России, прозвучавших в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В фильме президент, комментируя развал Советского Союза, отметил, что бывшим союзным республикам следовало забрать при выходе из состава объединения столько же территорий, сколько у них было на момент присоединения к СССР. «Ну хотя бы тогда [присоединившаяся к СССР республика] выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой подарки от русского народа», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия не «приобрела» территории крымского полуострова. Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона. По результатам крымского референдума 2014 года 95% участников голосования высказались за вхождение в состав России. В Кремле с тех пор неоднократно заявляли, что для Москвы закрыт вопрос о территориальной принадлежности Крыма.

Страны Евросоюза, США и Украина не признали результаты референдума.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин
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