Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

У России нет территориальных претензий к ее соседям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос по поводу заявлений президента России, прозвучавших в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В фильме президент, комментируя развал Советского Союза, отметил, что бывшим союзным республикам следовало забрать при выходе из состава объединения столько же территорий, сколько у них было на момент присоединения к СССР. «Ну хотя бы тогда [присоединившаяся к СССР республика] выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой подарки от русского народа», — сказал Путин.