Зеленский сообщил о безумной вере в возвращение Крыма и людей

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина вернет себе Крым и людей, и над полуостровом будет поднят крымско-татарский флаг, заявил президент страны Владимир Зеленский, слова которого передает УНИАН.

«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — сказал Зеленский во время поездки в Херсон, где он осмотрел находящийся на реконструкции местный аэропорт.

В Херсоне местный активист подарил Зеленскому крымско-татарский флаг, который президент пообещал поднять в Крыму после его возвращения в состав Украины. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», — сказал он.

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