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Актера Виктора Проскурина похоронили в Москве

Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным в театральном училище имени Щукина
Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным в театральном училище имени Щукина (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену заслуженного артиста РСФСР Ирину Хонду.

Ранее 4 июля в Театральном институте имени Бориса Щукина, где он начинал свой творческий путь, состоялось прощание с Проскуриным. Проститься с артистом пришли десятки друзей, коллег и поклонников его творчества. Отпели покойного в церкви Николая Чудотворца на Щепах.

Виктор Проскурин умер 1 июля на 69-м году жизни. Жена актера сообщила РБК, что у него была хроническая болезнь легких. Причиной смерти стала
«обструкция легких, не связанная с COVID-19», уточнила она.

В Москве прошло прощание с актером Виктором Проскуриным
Общество
Виктор Проскурин

Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил Щукинское училище. С 1973 по 1990 год играл в театре «Ленком», затем участвовал в спектаклях театра имени М.Н. Ермоловой.

Проскурин известен по таким работам, как роль Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена», купца Василия Вожеватова в «Жестоком романсе», братьев-близнецов Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Теги: похороны, актер
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