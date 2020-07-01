Жена актера Проскурина назвала причину его смерти

Виктор Проскурин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

К смерти советского и российского актера Виктора Проскурина привела хроническая болезнь легких, а не коронавирус. Об этом РБК заявила его жена Ирина Хонда.

«Он умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19, хотя уже появилась где-то в СМИ такая информация», — пояснила она.

Хонда уточнила, что дата и место церемонии прощания с артистом пока не определены. «Либо завтра вечером, либо в пятницу, скорее всего — в доме кинематографистов», — сказала она.

Как говорила жена актера «Комсомольской правде», Проскурин ранее был госпитализирован. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.