Общество , 01 июл, 01:36
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Умер актер Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.
«Все неожиданно. Как любая смерть», — написала супруга Проскурина.
О смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин.
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», а также снимался в других известных советских картинах.
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