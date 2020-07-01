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Общество ,  
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Умер актер Виктор Проскурин

Виктор Проскурин
Виктор Проскурин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.

«Все неожиданно. Как любая смерть», — написала супруга Проскурина.

О смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», а также снимался в других известных советских картинах.

Материал дополняется.

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