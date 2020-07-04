Общество , 04 июл, 12:04
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В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным
Виктор Проскурин
В субботу в Театральном институте им. Б. Щукина в Москве началась церемония прощания с актером Виктором Проскуриным, передает ТАСС.
По данным агентства, чтобы проститься с артистом собрались десятки родственников и друзей. Мероприятие проходит на учебной сцене института.
По словам представителя Гильдии актеров кино России, актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Известный по роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена» Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет 1 июля.
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