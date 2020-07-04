В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным

Виктор Проскурин (Фото: Роман Асечкин / ТАСС)

В субботу в Театральном институте им. Б. Щукина в Москве началась церемония прощания с актером Виктором Проскуриным, передает ТАСС.

По данным агентства, чтобы проститься с артистом собрались десятки родственников и друзей. Мероприятие проходит на учебной сцене института.

По словам представителя Гильдии актеров кино России, актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Известный по роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена» Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет 1 июля.

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