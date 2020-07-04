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Политика ,  
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Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии

Выстраивание прочных и конструктивных отношений с Соединенными Штатами является одной из главных целей Белоруссии. Об этом написал глава республики Александр Лукашенко в поздравлении своему американскому коллеге с Днем независимости США, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу.

Лукашенко отметил, что ускорение контактов в экономической, финансовой, научной и образовательной сферах в интересах обеих стран. Белорусский лидер выразил уверенность, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне поспособствует эффективной реализации совместных проектов.

Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

В мае Трамп предложил назначить сотрудницу Госдепартамента Джули Фишер новым послом США в Белоруссии. Страны частично разорвали дипломатические отношения, отозвав послов, в 2008 году — после санкций Вашингтона против Минска.

Восстановить дипломатические отношения США и Белоруссия договорились в феврале 2020 года во время визита госсекретаря Майкла Помпео в Минск.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, США
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