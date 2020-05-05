Трамп предложил сенату кандидатуру нового посла США в Белоруссии

Белоруссия и США частично разорвали дипломатические отношения в 2008 году — страны отозвали своих послов, оставив временных поверенных. Причиной ухудшения двусторонних отношений стали санкции Вашингтона против Минска и лично Александра Лукашенко в связи с нарушением прав человека в Белоруссии.

1 февраля госсекретарь Майк Помпео впервые за 25 лет посетил Белоруссию. Глава международного ведомства и Лукашенко тогда договорились в ближайшее время обменяться послами.