Трамп предложил сенату кандидатуру нового посла США в Белоруссии
Американский президент Дональд Трамп предложил назначить послом США в Белоруссии Джули Фишер. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Белого дома.
«Джули Д. Фишер из Теннесси, член старшей дипломатической службы, будет назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.
Для утверждения Фишер на должность необходимо согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената.
Согласно данным Госдепартамента США, Фишер в настоящее время занимает пост заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу. До этого она была заместителем постпреда Соединенных Штатов при НАТО, а ранее занимала должность в американском посольстве в России.