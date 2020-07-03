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Политика ,  
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Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президенты России и США поздравили белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Об этом сообщает телеканал «ОНТ».

Владимир Путин стал одним из первых, кто направил Лукашенко поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил развитие отношений между двумя странами «в духе дружбы и союзничества».

Дональд Трамп в своем поздравлении выразил надежду на укрепление сотрудничества между Белоруссией и США. В качестве примера такого сотрудничества он привел первую поставку американской сырой нефти в республику.

Кроме того, поздравления в адрес Лукашенко поступили от экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, от лидеров стран СНГ, из Сербии, Германии, Франции, Великобритании, Болгарии, Швейцарии, Швеции и других стран.

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

День независимости Республики Белоруссии отмечается 3 июля с 1996 года — в этот день Минск был освобожден от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. С 1991 по 1995 годы праздник отмечался 27 июля.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию в ходе всероссийского голосования, завершившегося 1 июля. Белорусский лидер заявил, что итоги плебисцита являются «подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами» деятельности Путина на посту президента.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
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