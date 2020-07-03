Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президенты России и США поздравили белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Об этом сообщает телеканал «ОНТ».

Владимир Путин стал одним из первых, кто направил Лукашенко поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил развитие отношений между двумя странами «в духе дружбы и союзничества».

Дональд Трамп в своем поздравлении выразил надежду на укрепление сотрудничества между Белоруссией и США. В качестве примера такого сотрудничества он привел первую поставку американской сырой нефти в республику.

Кроме того, поздравления в адрес Лукашенко поступили от экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, от лидеров стран СНГ, из Сербии, Германии, Франции, Великобритании, Болгарии, Швейцарии, Швеции и других стран.