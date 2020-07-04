СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата» во время предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Танк Т-14 на платформе «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» и представили в апреле 2015 года. В том же году разработчики «Арматы» заявили о намерении создать беспилотную версию боевой машины. Проект получил название «Тачанка-Б».

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.

Как сообщает агентство, на форуме «Армия-2018» Минобороны России подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 танков Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».