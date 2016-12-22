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National Interest узнал об «инновационном» оружии танка «Армата»
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National Interest узнал об «инновационном» оружии танка «Армата»
Общество, 11:09
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National Interest узнал об «инновационном» оружии танка «Армата»

Американский журнал National Interest опубликовал статью, посвященную вооружению российского танка Т-14 «Армата». Комплекс активной защиты «Афганит», который устанавливают на этих танках, журнал назвал «инновационным» и «секретным» оружием России.

Как отмечает издание, разработчики «Афганита» хотели совместить в одной системе преимущества сразу двух ранее разработанных комплексов защиты от противотанкового вооружения: системы «Дрозд» и системы оптико-электронного подавления «Штора». Этот подход позволит разработать вооружение, которое может сбивать управляемые противотанковые снаряды (ПТУР) как на дальнем расстоянии, так и вблизи ​​танка. Системы «Афганита» прежде всего работают на то, чтобы связь между наводчиком ПТУР и самой ракетой была нестабильна, отмечает издание.

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«У T-14 также есть особенности, которые снижают его видимость и затрудняют обнаружение танка. Некоторые источники утверждают, что для «Арматы» используется радиолокационный материал «Терновик», чтобы затруднить обнаружение радиолокатором наземного поиска», — говорится в статье National Interest.

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Танк «Армата» впервые был представлен на параде Победы в 2015 году. Его основным преимуществом является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный). Длина танка — 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т. Экипаж боевой машины — три человека. Контракт на поставку первой партии «Арматы» в сто единиц в В​ооруженные силы России был заключен в 2016 году.

В конце июля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что танки Т-14 и бронетранспортеры «Бумеранг» на платформе «Армата» оказались слишком дорогими по сравнению с существующими образцами техники. По его словам, это «перспектива автобронетанковой техники», а пока выгоднее модернизировать танки Т-72, бронемашины БМП-4 и бронетранспортеры БТР-82.

Теги: «Армата» , Танк , противотанковые ракеты
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