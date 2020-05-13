Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Дмитрий Козак (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.

«Диалог прошел в конструктивном деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», — сказал он. Козак добавил, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе.

13 мая источник РБК сообщил о прибытии Козака в Берлин для обсуждения ситуации на Украине. По его словам, Германия пригласила российского представителя, чтобы лучше понять российскую линию. Встреча проводилась в двустороннем формате.

В феврале в Кремле сообщили, что покинувший пост вице-премьера Козак в администрации президента будет заниматься украинскими вопросами. В середине марта он впервые принял участие во встрече Трехсторонней контактной группы.