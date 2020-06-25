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Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе

Борис Грызлов
Борис Грызлов (Фото: Global Look Press)

Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к детальному обсуждению закона об особом статусе региона. Об этом говорится в заявлении полпреда России в группе Бориса Грызлова, поступившем в РБК.

«Начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений», — отметил он.

Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины. «Мы вновь получили отказ представителей Киева по закреплению особого статуса в украинской Конституции», — добавил Грызлов.

Пока Киев не принимал во внимание все предложения Донбасса по проекту закона, добавил он.

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Тем не менее, по его словам, российская делегация продолжит настойчивые посреднические усилия для достижения минских договоренностей.

Ранее, 20 мая, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что после завершения пандемии коронавируса для урегулирования ситуации в Донбассе состоится очередной саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Однако Киев готов обсуждать вопрос завершения конфликта и в других форматах, заключил он.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, его действие было продлено до конца 2020 года. О продлении закона президент Украины сообщил после предыдущего саммита в «нормандском формате», при этом он отмечал, что закон останется временным.
 

Теги: Борис Грызлов, Киев, Донбасс, закон, особый статус, новости
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