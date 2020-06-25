Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе

Борис Грызлов (Фото: Global Look Press)

Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к детальному обсуждению закона об особом статусе региона. Об этом говорится в заявлении полпреда России в группе Бориса Грызлова, поступившем в РБК.

«Начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений», — отметил он.

Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины. «Мы вновь получили отказ представителей Киева по закреплению особого статуса в украинской Конституции», — добавил Грызлов.

Пока Киев не принимал во внимание все предложения Донбасса по проекту закона, добавил он.