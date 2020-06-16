Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве

В середине 2000-х он работал в Самарской области — сначала в исполкоме партии «Справедливая Россия», затем — заместителем мэра Самары. В 2010 году он пришел на должность помощника губернатора Ульяновской области, с 2013 по 2015 годы был заместителем председателя правительства региона.

По информации сайта мэрии Ульяновска, Сычев курирует информационную политику и социальную сферу — образование, спорт, культуры, семейную и молодежную политику.