Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
В Ульяновске сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы города Михаила Сычева, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. О задержании Сычева также сообщает ТАСС.
По данным агентств, чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Ульяновской области.
По данным портала 73online, Сычеву 38 лет, он — уроженец Челябинской области. Он закончил в 2003 году медицинский факультет Ульяновского госуниверситета, а в 2005 году — институт экономики и бизнеса УлГУ.