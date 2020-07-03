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Антикризисные меры ,  
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Министерство предложило смягчить требования к системообразующим компаниям

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения по смягчению требований к системообразующим компаниям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ряд предложений по смягчению требований к системообразующим предприятиям министерство уже внесло в правительство», — сообщили агентству в министерстве. В Минэкономразвития также отметили, что следят за финансово-экономическим состоянием системообразующих компаний, чтобы контролировать работу отраслей и формировать предложения по их поддержке.

Глава ведомства Максим Решетников 30 июня заявил, что системообразующие предприятия неактивно обращаются за льготными кредитами на пополнение оборотного капитала, потому что компании не готовы ограничить выплату дивидендов. «Всем хочется прийти за государственной поддержкой, но и дивиденды тоже как-то выплатить. И то, и то не очень хорошо получается», — объяснил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, в правительстве стали задумываться о вопросе смягчения правил по снижению выручки, для того чтобы организации с этим статусом смогли получить господдержку. Однако, по его словам, позиция кабмина по ограничению на выплату дивидендов не изменится.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По данным источников «Коммерсанта», ряд компаний, которые вошли из-за пандемии коронавируса в список системообразующих предприятий, столкнулись с проблемами из-за этого статуса. В частности, они жаловались на большое количество отчетов, которые им необходимо регулярно отправлять в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга.

Статус системообразующих предприятий позволяет компаниям получать льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Половину кредита будет покрывать гарантия Минфина.

Теги: кризис, пандемия, Минэкономразвития
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