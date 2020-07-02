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СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Ряд компаний, в условиях пандемии коронавируса вошедших в список системообразующих, жалуются на проблемы, создаваемые из-за этого статуса, сообщает «Коммерсантъ». В частности, они недовольны большим количеством отчетов, которые нужно регулярно направлять в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга.

Как заявили источники газеты, речь идет о финансовых, операционных и HR-показателях, причем некоторые из них фирмы не собирают даже для себя. Компании также должны раз в три дня выполнять стресс-тесты. По словам собеседника издания, в случае отказа предприятия неофициально грозят исключить из списка системообразующих или не пустить к какой-либо поддержке.

«Коммерсантъ» отмечает, что в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится об обязанности всех промышленных системообразующих предприятий еженедельно обновлять данные о финансово-экономическом состоянии в системе ГИСП, иначе «рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено».

В Nissan рассказали «Коммерсанту», что рассчитывали на господдержку в части пополнения оборотных средств и компенсации расходов на персонал, но «по причине избыточных требований и сложных процедур отбора» не смогли воспользоваться ни одной из мер. С этой же проблемой столкнулся крупный холдинг из списка системообразующих в сфере информационно-коммуникационных технологий, которую курирует Минкомсвязь, пишет газета.

Участники рынка отмечают, что избегают обращаться за помощью, так как государство требует «весьма чувствительную информацию» и они опасаются, что доступ к ней получат конкуренты. Помимо того, заявил собеседник газеты, компании не понимают, «что потом за эту поддержку потребуют». Ряд компаний хотели бы выйти из перечня системообразующих, но боятся «имиджевых потерь», пишет газета.

Материал дополняется. 

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