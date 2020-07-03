В Подмосковье отменят налог на машины для купивших новое жилье в регионе

Фото: Алексей Гынгазов / Global Look Press

В Московской области временно отменят транспортный налог для тех, кто впервые купит недвижимость в регионе. Об этом губернатор области Андрей Воробьев заявил телеканалу РБК.

«В ближайшее время введем еще одну льготу — на 1 год освободим от уплаты транспортного налога на автомобиль, если человек впервые купил дом или квартиру и зарегистрировался в Московской области», — сказал он.

Губернатор пояснил, что купленная недвижимость может быть не старше 3 лет с момента ввода в эксплуатацию. Кроме того, на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

Жители области, по мнению Воробьева, оказались в сложных условиях из-за эпидемии коронавируса, поэтому актуальна «любая помощь». «У большинства людей транспортный налог не очень высокий, но, как говорится, копейка рубль бережет», — сообщил он.