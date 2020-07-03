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В Подмосковье отменят налог на машины для купивших новое жилье в регионе

Фото: Алексей Гынгазов / Global Look Press
Фото: Алексей Гынгазов / Global Look Press

В Московской области временно отменят транспортный налог для тех, кто впервые купит недвижимость в регионе. Об этом губернатор области Андрей Воробьев заявил телеканалу РБК. 

«В ближайшее время введем еще одну льготу — на 1 год освободим от уплаты транспортного налога на автомобиль, если человек впервые купил дом или квартиру и зарегистрировался в Московской области», — сказал он.

Губернатор пояснил, что купленная недвижимость может быть не старше 3 лет с момента ввода в эксплуатацию. Кроме того, на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Жители области, по мнению Воробьева, оказались в сложных условиях из-за эпидемии коронавируса, поэтому актуальна «любая помощь». «У большинства людей транспортный налог не очень высокий, но, как говорится, копейка рубль бережет», — сообщил он.

Воробьев также отметил, что в Подмосковье строится больше всего жилья среди российских регионов. Он напомнил, что после решения президента страны Владимира Путина распространить программу льготной ипотеки на область, 85% квартир в ее новостройках можно купить по ставке в 6,5%.

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Правительственная программа, запущенная весной, позволяет до 1 ноября оформить ипотеку на жилье по ставке 6,5%. Изначально она распространялась на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в других субъектах лимит по объему кредитов не должен был превышать 3 млн руб.

В июне, по предложению Путина, в программу включили более дорогое жилье. Ее распространили на покупку недвижимости до 6 млн руб. в регионах и до 12 млн в Московской и Санкт-Петербургской городских агломерациях. 

Теги: Андрей Воробьев, Московская область, льготы
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