Большинство россиян за границей поддержали изменение Конституции

Россияне в Западной Европе в основном выступили против поправок, в Лондоне и Праге такого мнения придерживаются более 80% избирателей. Проживающие на территории СНГ предложенные изменения поддержали

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Большинство россиян, находящихся за границей, одобрили внесение поправок в Конституцию России — «за» проголосовали 68,7%, против поправок — 30,64%, следует из опубликованных ЦИК данных. Всего в голосовании за рубежом принял участие 151 761 гражданин. Более 1,9 тыс. были испорчены участниками голосования.

Находящиеся в странах Западной Европы россияне голосовали в основном против поправок. Например, в Германии, где были открыты шесть избирательных участков, в голосовании приняли участие более 7,5 тыс. человек. Против поправок проголосовали 57,2% из них, за — 42,6%. На организованном в посольстве в Лондоне участке проголосовали 2228 человек, против — 80,49%, поддержали поправки 19,33%. В Париже на участок пришли 1873 человека, против поправок выступили 66,45%, за — 33,39%. На участке в посольстве в Варшаве проголосовали 511 человек: за поправки — 43,33%, против — 56,27%. В Риге на участок при посольстве пришли 977 человек, против поправок проголосовали 82,91%, за — 16,79%. В Праге было выдано 2835 бюллетеней для голосования, не поддержали поправки 82%.

В США ситуация на участках различается. В посольстве в столице проголосовали 675 человек. Большинство (58,52%, или 395 человек) поддержали изменения, а 275 (40,74%) проголосовали против. В Нью-Йорке большинство (62%) из 816 голосовавших выступили против поправок, поддержали их 38%. Также против поправок проголосовали на другом участке в США, в Хьюстоне: там 59% были против, за — 41% (всего проголосовал 201 человек).

На постсоветском пространстве большинство голосовавших поддержали изменения, в том числе на Украине, где на четырех участках проголосовали около 450 человек и более 73% из них за поправки.