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Поправки в Конституцию ,  
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Большинство россиян за границей поддержали изменение Конституции

Россияне в Западной Европе в основном выступили против поправок, в Лондоне и Праге такого мнения придерживаются более 80% избирателей. Проживающие на территории СНГ предложенные изменения поддержали
Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС
Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

Большинство россиян, находящихся за границей, одобрили внесение поправок в Конституцию России — «за» проголосовали 68,7%, против поправок — 30,64%, следует из опубликованных ЦИК данных. Всего в голосовании за рубежом принял участие 151 761 гражданин. Более 1,9 тыс. были испорчены участниками голосования.

Находящиеся в странах Западной Европы россияне голосовали в основном против поправок. Например, в Германии, где были открыты шесть избирательных участков, в голосовании приняли участие более 7,5 тыс. человек. Против поправок проголосовали 57,2% из них, за — 42,6%. На организованном в посольстве в Лондоне участке проголосовали 2228 человек, против — 80,49%, поддержали поправки 19,33%. В Париже на участок пришли 1873 человека, против поправок выступили 66,45%, за — 33,39%. На участке в посольстве в Варшаве проголосовали 511 человек: за поправки  — 43,33%, против — 56,27%. В Риге на участок при посольстве пришли 977 человек, против поправок проголосовали 82,91%, за — 16,79%. В Праге было выдано 2835 бюллетеней для голосования, не поддержали поправки 82%.

В США ситуация на участках различается. В посольстве в столице проголосовали 675 человек. Большинство (58,52%, или 395 человек) поддержали изменения, а 275 (40,74%) проголосовали против. В Нью-Йорке большинство (62%) из 816 голосовавших выступили против поправок, поддержали их 38%. Также против поправок проголосовали на другом участке в США, в Хьюстоне: там 59% были против, за — 41% (всего проголосовал 201 человек).

Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На постсоветском пространстве большинство голосовавших поддержали изменения, в том числе на Украине, где на четырех участках проголосовали около 450 человек и более 73% из них за поправки.

На избирательных участках при российских военных частях в странах СНГ, например в Армении, Киргизии и Таджикистане, подавляющее большинство, от 90% до более чем 99%, также проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Меньшую поддержку поправки имели в военной части 03080 в Казахстане (участок № 8132), где за них проголосовали чуть более 63%. На военной части 03522 в Белоруссии (участок № 8048) высказались за внесение поправок чуть менее 56%.

В Китае везде, кроме участка при посольстве в Пекине, россияне подавляющим большинством выступили против внесения поправок в Конституцию. В Шанхае одобрили поправки 29% из 408 получивших бюллетени, против проголосовали 70%. В Пекине голосовать пришли 644 человека, из них за попраки были 58,39%, против — 40,84%. В Северной Корее на участке при посольстве в Пхеньяне проголосовали 125 россиян, за поправки — 60%, против — 37,6%.

Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Голосование по внесению поправок в Конституцию России длилось с 25 июня до вечера 1 июля. ЦИК завершила подсчет голосов к 10:00 мск 2 июля. Поправки поддержали 77,92%, выступили против — 21,27%. Самая высокая поддержка поправок зафиксирована в Чечне (97,92%), Туве (96,79%) и Крыму (90,07%). В Москве за поправки проголосовали 65,29%, в Санкт-Петербурге — 77,66%.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Конституция, голосование
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