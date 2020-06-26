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Мурашко назвал разницу в продолжительности жизни женщин и мужчин в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. Об этом заявил на коллегии Минздрава глава ведомства Михаил Мурашко, ссылаясь на данные по ожидаемой продолжительности жизни в 2019 году, передает корреспондент РБК.

«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет», — сказал Мурашко.

По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года, отметил министр. Он добавил, что существенный вклад в увеличение продолжительности жизни граждан внесли изменения показателей младенческой смертности. По словам Мурашко, по сравнению с 2018 годом в 2019 году эти показатели снизились на 3,9%.

Глава Минздрава сообщил о снижении смертности в прошлом году
Общество
Михаил Мурашко

Министр также отметил рост продолжительности жизни, который в значительной мере связан со снижением смертности лиц трудоспособного возраста. Согласно данным Росстата, смертность данной категории граждан в период с января по декабрь 2019 года по сравнению с 2018 годом снизилась на 3,2% (с 482,2 до 467 на 100 тыс. человек трудоспособного возраста).

Минздрав сообщил о росте продолжительности жизни до рекордного уровня
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Как отметил Мурашко, в 2019 году уровень смертности в России от всех причин по сравнению с предыдущим годом снизился на 1,6%. По данным Росстата, в 2019 году в России умерли более 1,798 млн человек, что более чем на 317 тыс. превысило число родившихся (1,481 млн).

Президент России Владимир Путин в январе говорил, что ожидаемая продолжительность жизни россиян превысила 73 года впервые в истории. Он отмечал, что это на восемь лет больше, чем в 2000 году.

Теги: Минздрав России, Михаил Мурашко, продолжительность жизни
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