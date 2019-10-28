Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

Средний возраст диагностики онкологических заболеваний среди россиян составляет 64,5 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.

Для представителей мужского пола этот возраст составил 64,9 лет, для женщин — 64,2. Отмечается, что за девять лет этот показатель вырос с 63,8 и 63,3 года соответственно.

Отмечается, что у людей от 60 лет и старше диагностируется 71,3% случаев заболевания среди мужчин и 65,8% среди женщин. Данные статистики эксперты Российского общества клинической онкологии объясняют особенностями болезни, так как злокачественные образования появляются при накоплении молекулярных нарушений, свойственных для более старшего поколения.

В частности, рак молочной железы диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, рак легких диагностируется в среднем в 65 лет, рак прямой кишки — в 66 лет, поджелудочной железы — 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет.