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Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Об этом заявил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн
в эфире Instagram.

По словам Каприна, потеря веса происходит за счет того, что опухоль забирает некоторую часть белка.

«Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента», — добавил он.

Врач-онколог Игорь Долгополов пояснил РБК, что любая быстрорастущая ткань формируется в основном за счет белка и использует глюкозу или жиры как источник энергии, чтобы усваивать белок.

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«Поэтому естественно, если у человека в конечных стадиях опухоль 3–4 кг, то она должна из чего-то строиться быстро. Поэтому она строится из белка, потребляя его из организма, обедняя его. Это одна из причин похудания, так называемое раковое истощение», — рассказал он.

Долгополов добавил, что таким образом опухоль потребляет много ресурсов организма, чтобы построить себя.

Теги: Минздрав, онколог, рак, симптомы, новости РБК
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