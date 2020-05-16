Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака

«Поэтому естественно, если у человека в конечных стадиях опухоль 3–4 кг, то она должна из чего-то строиться быстро. Поэтому она строится из белка, потребляя его из организма, обедняя его. Это одна из причин похудания, так называемое раковое истощение», — рассказал он.

Долгополов добавил, что таким образом опухоль потребляет много ресурсов организма, чтобы построить себя.