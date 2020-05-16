Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака
Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Об этом заявил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн
в эфире Instagram.
По словам Каприна, потеря веса происходит за счет того, что опухоль забирает некоторую часть белка.
«Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента», — добавил он.
Врач-онколог Игорь Долгополов пояснил РБК, что любая быстрорастущая ткань формируется в основном за счет белка и использует глюкозу или жиры как источник энергии, чтобы усваивать белок.