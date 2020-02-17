На Урале запустят тестовый проект по доставке почты беспилотниками

Представитель УЗГА также рассказал, что планируется использовать «аппараты вертикального взлета и посадки», которые можно будет применять в населенных пунктах, не имеющих собственной взлетно-посадочной полосы, но способных приземлиться на вертолетную площадку удаленного населенного пункта, где его может встретить и разгрузить сотрудник почты.

Участники

УЗГА — один из крупнейших авиаремонтных заводов России. Среди прочего завод занимается разработкой военных беспилотных летательных средств. Как сообщали «Ведомости», ранее УЗГА получил два контракта на производство 84 военных беспилотников и 28 станций управления на сумму около 30 млрд руб. Представитель УЗГА пояснил, что в Свердловской области они будут использовать не военные дроны, а новые, специально разработанные беспилотники.

Согласно презентации завода, он ведет переговоры об участии в проекте с «Почтой России» и Страховым домом ВСК. ВСК предложила сотрудничество в развитии сервисов страхования для владельцев беспилотников, отправителей грузов и других участников проекта, а также помощь в «обеспечении безопасности и урегулирования происшествий» при эксплуатации дронов.

Представитель УЗГА сообщил, что есть предварительное одобрение проекта от «Почты России» и ВСК по вопросу совместного участия в пилоте. «Также ведутся переговоры с лидерами логистического бизнеса и крупными потребителями услуг беспилотников», — сказал собеседник РБК.

Впрочем, представитель «Почты России» не дал определенного ответа на вопрос, намерена ли организация участвовать в пилотном проекте, отметив, что «встреча с УЗГА носила ознакомительный характер» и что «компания наблюдает за развитием рынка беспилотных летательных аппаратов и следит за законодательными изменениями в сфере их применения». РБК направил запрос в ВСК.

Инвестиции

По оценкам разработчиков проекта, его общая стоимость составляет 750 млн руб. На этапе научно-исследовательских работ УЗГА претендует на 69% участия бюджетных средств и 31% собственных, пояснил представитель завода. Для проведения пилотного проекта он планирует привлечь венчурное финансирование совместного предприятия УЗГА и Российской венчурной компании с вкладом в уставный капитал в пропорциях 51 и 49% соответственно.

Представитель НТИ не пояснил, что должно произойти, чтобы УЗГА получил бюджетное финансирование на реализацию первого этапа проекта.

Перспективы

После тестирования в Свердловской области проект планируют расширить на северные территории Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. В перспективе ближайшего десятилетия организация намерена использовать в этой системе «более серьезные аппараты».

Инициаторы проекта подчеркнули, что видят развитие рынка гражданской беспилотной авиации при одновременном возрождении сети местных аэродромов, которые в прошлом обслуживали малую авиацию. «В первую очередь проект реализуется для снабжения удаленных населенных пунктов и объектов промышленного хозяйства, не имеющих развитой дорожной инфраструктуры», — рассказал представитель УЗГА.

Проект планируется реализовать в рамках одной из «дорожных карт» НТИ — AeroNet (беспилотные летательные аппараты). Объем мирового рынка беспилотных авиационных систем, комплексных решений и услуг к 2035 году составит более $200 млрд в текущих ценах, говорится на сайте НТИ. Доля России на этом рынке может составить более $35–40 млрд.

В октябре 2019 года на заседании межведомственной рабочей группы под руководством тогда еще помощника президента Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова был утвержден проект организации воздушного движения для дронов (RUTM), который предполагает создание специальной инфраструктуры для управления дронами: для них будут выделять воздушные коридоры в автоматическом режиме, беспилотники смогут связываться друг с другом без диспетчеров и т.д. Исполнителем проекта стало АО «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации» (АСТРА). Эта же компания выступает соисполнителем проекта почтовых беспилотников от УЗГА. Как пояснил гендиректор АСТРА Михаил Каневский, для того чтобы состоялись полеты дронов УЗГА в коммерческих целях, потребуется обеспечить совместные полеты беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов в общевоздушном пространстве.

«Мы прежде всего займемся сертификацией летательных аппаратов и систем, которые будут использоваться в этом проекте. Она будет проводиться на нашем полигоне беспилотных авиационных систем в рамках проекта RUTM. Вторая задача — вместе с УЗГА будем разрабатывать станции управления беспилотниками», — пояснил Каневский.