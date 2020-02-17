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На Урале запустят тестовый проект по доставке почты беспилотниками

«Дочка» «Ростеха» планирует запустить в Свердловской области пилотный проект по доставке посылок «Почты России» беспилотниками. Похожие испытания неоднократно проводились в мире, но масштабных коммерческих проектов не появилось
Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Суть проекта

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех», разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью беспилотных систем. Его тестирование будет осуществлено в ближайшие три года в Свердловской области с участием «Почты России», следует из имеющейся в распоряжении РБК презентации проекта. Ее подлинность подтвердил представитель пресс-службы «Национальной технологической инициативы» (НТИ, долгосрочная госпрограмма, направленная на создание условий для лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики). По его словам, рабочая группа НТИ поддержала инициативу.

Представитель УЗГА рассказал РБК, что цель проекта — строительство инфраструктуры для гражданской отрасли беспилотной авиации, наподобие сети региональных аэродромов. В июне 2020 года начнется первый, научно-исследовательский, этап проекта, он продлится полтора года. Непосредственно пилотирование почтовых беспилотников пройдет в течение 2022 года. При этом сами дроны уже проходят летные испытания. Это беспилотники самолетного типа, которые будут адаптированы как для почтовых перевозок, так и для мониторинга местности с помощью фото- и видеоаппаратуры. Максимальная грузоподъемность составит 20 кг, дальность полета — 1200 км, максимальная скорость — 150 км/ч, продолжительность полета сможет достигать восьми часов.

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Для взлета и посадки дронов будут использоваться региональные аэродромы. На первом этапе шесть беспилотников будут перемещать посылки между уральскими логистическими центрами на аэродромах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Серова (УЗГА планирует участвовать в восстановлении последнего). Для них будет разработана схема регулярных перелетов: в 10:00 и 14:00 почтовые дроны будут вылетать в соседний пункт назначения. Таким образом одновременно в небе будут находиться четыре дрона, контролируемых с трех станций управления, рассказал РБК представитель УЗГА. В ходе тестов будут отработаны взаимодействие беспилотных средств между собой, аварийные сценарии перелета и т.п., пояснил он, отметив, что беспилотники будут оснащены спасательной парашютной системой.

Представитель УЗГА также рассказал, что планируется использовать «аппараты вертикального взлета и посадки», которые можно будет применять в населенных пунктах, не имеющих собственной взлетно-посадочной полосы, но способных приземлиться на вертолетную площадку удаленного населенного пункта, где его может встретить и разгрузить сотрудник почты.

Участники

УЗГА — один из крупнейших авиаремонтных заводов России. Среди прочего завод занимается разработкой военных беспилотных летательных средств. Как сообщали «Ведомости», ранее УЗГА получил два контракта на производство 84 военных беспилотников и 28 станций управления на сумму около 30 млрд руб. Представитель УЗГА пояснил, что в Свердловской области они будут использовать не военные дроны, а новые, специально разработанные беспилотники.

Согласно презентации завода, он ведет переговоры об участии в проекте с «Почтой России» и Страховым домом ВСК. ВСК предложила сотрудничество в развитии сервисов страхования для владельцев беспилотников, отправителей грузов и других участников проекта, а также помощь в «обеспечении безопасности и урегулирования происшествий» при эксплуатации дронов.

Представитель УЗГА сообщил, что есть предварительное одобрение проекта от «Почты России» и ВСК по вопросу совместного участия в пилоте. «Также ведутся переговоры с лидерами логистического бизнеса и крупными потребителями услуг беспилотников», — сказал собеседник РБК.

Впрочем, представитель «Почты России» не дал определенного ответа на вопрос, намерена ли организация участвовать в пилотном проекте, отметив, что «встреча с УЗГА носила ознакомительный характер» и что «компания наблюдает за развитием рынка беспилотных летательных аппаратов и следит за законодательными изменениями в сфере их применения». РБК направил запрос в ВСК.

Инвестиции

По оценкам разработчиков проекта, его общая стоимость составляет 750 млн руб. На этапе научно-исследовательских работ УЗГА претендует на 69% участия бюджетных средств и 31% собственных, пояснил представитель завода. Для проведения пилотного проекта он планирует привлечь венчурное финансирование совместного предприятия УЗГА и Российской венчурной компании с вкладом в уставный капитал в пропорциях 51 и 49% соответственно.

Представитель НТИ не пояснил, что должно произойти, чтобы УЗГА получил бюджетное финансирование на реализацию первого этапа проекта.

Перспективы

После тестирования в Свердловской области проект планируют расширить на северные территории Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. В перспективе ближайшего десятилетия организация намерена использовать в этой системе «более серьезные аппараты».

Инициаторы проекта подчеркнули, что видят развитие рынка гражданской беспилотной авиации при одновременном возрождении сети местных аэродромов, которые в прошлом обслуживали малую авиацию. «В первую очередь проект реализуется для снабжения удаленных населенных пунктов и объектов промышленного хозяйства, не имеющих развитой дорожной инфраструктуры», — рассказал представитель УЗГА.

Проект планируется реализовать в рамках одной из «дорожных карт» НТИ — AeroNet (беспилотные летательные аппараты). Объем мирового рынка беспилотных авиационных систем, комплексных решений и услуг к 2035 году составит более $200 млрд в текущих ценах, говорится на сайте НТИ. Доля России на этом рынке может составить более $35–40 млрд.

В октябре 2019 года на заседании межведомственной рабочей группы под руководством тогда еще помощника президента Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова был утвержден проект организации воздушного движения для дронов (RUTM), который предполагает создание специальной инфраструктуры для управления дронами: для них будут выделять воздушные коридоры в автоматическом режиме, беспилотники смогут связываться друг с другом без диспетчеров и т.д. Исполнителем проекта стало АО «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации» (АСТРА). Эта же компания выступает соисполнителем проекта почтовых беспилотников от УЗГА. Как пояснил гендиректор АСТРА Михаил Каневский, для того чтобы состоялись полеты дронов УЗГА в коммерческих целях, потребуется обеспечить совместные полеты беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов в общевоздушном пространстве.

«Мы прежде всего займемся сертификацией летательных аппаратов и систем, которые будут использоваться в этом проекте. Она будет проводиться на нашем полигоне беспилотных авиационных систем в рамках проекта RUTM. Вторая задача — вместе с УЗГА будем разрабатывать станции управления беспилотниками», — пояснил Каневский.

Кто еще

Среди наиболее известных зарубежных проектов по доставке грузов беспилотниками — использование медицинских дронов американской компании Zipline в Гане и Руанде для доставки лекарств и крови в удаленные медпункты.

Доставку грузов с помощью беспилотников тестировали и крупные участники рынка: с 2013 года — Amazon в Великобритании и США, с 2016-го — Google (в США), с 2019 года — DHL в Китае. Но в масштабные коммерческие сервисы эти пилоты так и не трансформировались.

Авторы: Владислав Скобелев, Александра Посыпкина
Теги: дроны, беспилотники, «Почта России», Урал
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