Матвиенко заявила о противодействии голосованию по поправкам из-за рубежа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 12:50
Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 16:09 В Шри-Ланке отпустили из-под стражи друзей арестованного ученого Общество, 16:08 Конституционный суд поддержал экспортеров в деле «дочки» «Газпром нефти» Экономика, 16:08 В Китае задержали криптоинвестора и миллиардера Чжао Донга Крипто, 16:07 Дружелюбный сосед: почему миллениалы выбирают коливинги и микрожилье Экономика шеринга, 16:00  Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 15:58 Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Политика, 15:55 Омбудсмен сообщила подробности инцидента со сброшенным на девочку пакетом Общество, 15:54 «Парковка у дома — риск». Угонщики вышли на охоту Авто, 15:53 В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице Общество, 15:42 СМИ назвали условия участия Кокорина в матче против «Зенита» Спорт, 15:39 Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам Финансы, 15:37 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 15:33 В России появятся 20 «Городов трудовой доблести» Общество, 15:33
Поправки в Конституцию ,  
0 

Матвиенко заявила о противодействии голосованию по поправкам из-за рубежа

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия столкнулась с беспрецедентным противодействием голосованию по поправкам к Конституции из-за рубежа, включая DDoS-атаки на сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы столкнулись с беспрецедентным противодействием, казалось бы, сугубо внутреннему делу России, особенно со стороны иностранных интернет-аккаунтов: DDoS-атаки на сайты ЦИКа, это такой поток фейков, лжи, которые ничего не имели близко с реальной действительностью», — отметила она.

По словам главы Совфеда, комиссия верхней палаты парламента по обеспечению государственного суверенитета внимательно следила за всем происходящим и фиксировала факты грубого вмешательства во внутренние дела России. Она заключила, что эти факты нельзя оставлять без внимания.

Матвиенко предложила расширить практику многодневного голосования
Политика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Так, уже в июле на одном из заседаний Совфеда комиссия представит отчет с выводами и предложениями по итогам проделанной работы, которые могут потребовать законодательного обеспечения.

Материал дополняется
 

Теги: Валентина Матвиенко, Конституция, голосование
Материалы по теме
Матвиенко предложила расширить практику многодневного голосования
Политика
ЦИК назвала итоговую явку на голосование по Конституции
Политика
Клишас счел Конституцию в редакции 2020 года более легитимной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter