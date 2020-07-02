Матвиенко заявила о противодействии голосованию по поправкам из-за рубежа

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия столкнулась с беспрецедентным противодействием голосованию по поправкам к Конституции из-за рубежа, включая DDoS-атаки на сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы столкнулись с беспрецедентным противодействием, казалось бы, сугубо внутреннему делу России, особенно со стороны иностранных интернет-аккаунтов: DDoS-атаки на сайты ЦИКа, это такой поток фейков, лжи, которые ничего не имели близко с реальной действительностью», — отметила она.

По словам главы Совфеда, комиссия верхней палаты парламента по обеспечению государственного суверенитета внимательно следила за всем происходящим и фиксировала факты грубого вмешательства во внутренние дела России. Она заключила, что эти факты нельзя оставлять без внимания.

Так, уже в июле на одном из заседаний Совфеда комиссия представит отчет с выводами и предложениями по итогам проделанной работы, которые могут потребовать законодательного обеспечения.