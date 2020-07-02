ЦИК не зафиксировала серьезных атак на свой сайт в ночь после голосования

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ночь с 1 на 2 июля, после окончания всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, на сайте Центризбиркома (ЦИК) не было отмечено серьезных хакерских атак. Об этом сообщил член ЦИК Антон Лопатин, передает «РИА Новости».

«Все штатно, никаких серьезных активностей не наблюдалось», — уточнил Лопатин.

Комиссия заявляла о DDoS-атаке на свой сайт 26 июня, портал сохранил работоспособность. Позже ЦИК сообщила об атаке на сайт «Конституция2020.рф», по информации комиссии, помешать его работе пытались из-за рубежа, предположительно из Великобритании и Сингапура.

Общая явка по России с учетом электронного голосования составила 65%. В Москве по поправкам проголосовали 53,32% избирателей, в Санкт-Петербурге — 70,7%.

Изменение Основного закона по результатам обработки 100% протоколов поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27% участников.