Мишустин напомнил министрам об ответственности после принятия поправок

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Результаты голосования по поправкам в Конституцию России усиливают персональную ответственность каждого члена правительства за вверенный ему участок работы. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, итоги голосования подтвердили поддержку обществом предложенного президентом страны курса на развитие страны, что, в свою очередь, ставит перед правительством новые задачи по реализации направлений этого развития.

«Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание», — обратился он к чиновникам.

Голосование по поправкам в Конституцию страны проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов стало известно, что общая явка составила 67,97%, поправки поддержали 77,92% россиян, выступили против — 21,27%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле довольны результатами голосования и считают их триумфом и показателем доверия главе государства.