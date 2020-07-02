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Поправки в Конституцию ,  
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Мишустин напомнил министрам об ответственности после принятия поправок

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Результаты голосования по поправкам в Конституцию России усиливают персональную ответственность каждого члена правительства за вверенный ему участок работы. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, итоги голосования подтвердили поддержку обществом предложенного президентом страны курса на развитие страны, что, в свою очередь, ставит перед правительством новые задачи по реализации направлений этого развития.

«Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание», — обратился он к чиновникам.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
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Голосование по поправкам в Конституцию страны проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов стало известно, что общая явка составила 67,97%, поправки поддержали 77,92% россиян, выступили против — 21,27%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле довольны результатами голосования и считают их триумфом и показателем доверия главе государства.

Как голосовали по поправкам в Конституцию
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Против
> 90%
> 70%
> 50%
> 50%
> 70%
За
> 90%

Теги: Михаил Мишустин, правительство, ответственность, Конституция России
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