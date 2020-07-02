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Общество ,  
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Основатель «Кинотавра» допустил отмену фестиваля в 2020 году

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр», перенесенный с июня на осень из-за пандемии коронавируса, может быть отменен. Об этом РБК сообщил основатель и бывший генеральный продюсер кинофестиваля Марк Рудинштейн.

«Скорее всего, будем отменять фестиваль, потому что не успеваем по срокам. У нас проблема связана со многими спонсорами, которые финансируют не только сам фестиваль, но и большие мероприятия, приемы. А это невозможно осуществить, потому что, во-первых, нет гарантий, откроется ли все, во-вторых, гостиницы уже продали все номера на сентябрь», — рассказал он.

Рудинштейн добавил, что если фестиваль будет проводиться с меньшим числом гостей, то мероприятие не получит спонсоров. По словам генпродюсера, он бы ограничился только показом картин без шумных мероприятий, однако фестиваль приобрел массовое зрелище, поэтому отказаться от них нельзя и, скорее всего, придется переносить на другие сроки. Окончательное решение будет принято 3–4 июля.

Организаторы объявили о переносе фестиваля «Кинотавр» на осень
Технологии и медиа
Фото: kinotavrfest / Facebook

Ранее организаторы сообщили, что 31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября в офлайн-формате. Они подчеркнули, что фестиваль не будут переносить в онлайн, однако формат мероприятия в этом году будет немного изменен.

«Кинотавр» сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм», — говорится в сообщении.

Изначально «Кинотавр» должен был пройти с 7 по 14 июня, но в середине апреля из-за распространения коронавирусной инфекции организаторы объявили о переносе фестиваля на осень.

Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который традиционно с 1990 года проходит в Сочи. Инициаторами его создания были продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский.

В прошлом году лауреатами 30-го «Кинотавра» стали фильм «Бык» Бориса Акопова, актриса Виктория Толстоганова за лучшую женскую роль в картине «Выше неба», режиссер Александр Лунгин за фильм «Большая поэзия».
 

Теги: «Кинотавр», Сочи, новости, кинофестиваль
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