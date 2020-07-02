Основатель «Кинотавра» допустил отмену фестиваля в 2020 году

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31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр», перенесенный с июня на осень из-за пандемии коронавируса, может быть отменен. Об этом РБК сообщил основатель и бывший генеральный продюсер кинофестиваля Марк Рудинштейн.

«Скорее всего, будем отменять фестиваль, потому что не успеваем по срокам. У нас проблема связана со многими спонсорами, которые финансируют не только сам фестиваль, но и большие мероприятия, приемы. А это невозможно осуществить, потому что, во-первых, нет гарантий, откроется ли все, во-вторых, гостиницы уже продали все номера на сентябрь», — рассказал он.

Рудинштейн добавил, что если фестиваль будет проводиться с меньшим числом гостей, то мероприятие не получит спонсоров. По словам генпродюсера, он бы ограничился только показом картин без шумных мероприятий, однако фестиваль приобрел массовое зрелище, поэтому отказаться от них нельзя и, скорее всего, придется переносить на другие сроки. Окончательное решение будет принято 3–4 июля.

Ранее организаторы сообщили, что 31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября в офлайн-формате. Они подчеркнули, что фестиваль не будут переносить в онлайн, однако формат мероприятия в этом году будет немного изменен.