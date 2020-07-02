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Поправки в Конституцию ,  
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В Чечне более 97% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию

В Чечне поправки в Конституцию одобрили 97,92% участников голосования, против изменения Основного закона выступили 1,94%. Об этом сообщает избирком республики.

Представитель избиркома уточнил, что за поправки проголосовали 712 909 человек, против выступили 14 132. Явка в Чечне выросла до 95,14%.

Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

30 июня ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали результаты опросов избирателей. ВЦИОМ проводил опрос с 25 по 28 июня, в нем участвовали 163 124 человека из 25 регионов. Отвечать на вопрос о своем выборе отказались 29,4% респондентов. 76% опрошенных сообщили, что поддержали поправки, 23,6% были против.

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова говорила, что в законе о всероссийском голосовании по поправкам не прописан запрет на публикацию промежуточных опросов. Она отметила, что комиссия просила не оглашать их до завершения голосования.

После окончания всероссийского дня голосования 1 июля ЦИК начала публиковать результаты. К 7:00 мск 2 июля обработали 99,9% протоколов, за поправки проголосовали 77,93%, против — 21,26%.

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Теги: Чечня, голосование, явка, Конституция
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