ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции

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Данные экзитполов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) актуальны на вечер 29 июня, сообщила РБК представитель ФОМ, начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.

Ранее результаты опросов появились в телеграм-канале «Раньше всех, ну почти», данные которого опубликовал в своем телеграм-канале курирующий электронное голосование зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

26,6% респондентов ФОМ отказались отвечать на вопрос о своем выборе. 78,2% опрошенных сказали, что дали положительный ответ на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 21,2% сказали, что проголосовали против поправок, и 0,6% сообщили, что испортили бюллетень.

Золотухина подтвердила данные опроса, сообщив, что он начался 25 июня. Выборка, по ее словам, включает 800 избирательных участков, которые расположены в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Выборка участков для проведения опроса была составлена случайным образом, уточнили в ФОМ. Всего в опросе приняли участие более 35 тыс. человек.

29 июня ВЦИОМ также представил данные экзитполов с голосования по поправкам. 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос. В поддержку поправок проголосовали 76% респондентов ВЦИОМ, 23,6% высказались против поправок.