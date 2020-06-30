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Поправки в Конституцию ,  
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ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Данные экзитполов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) актуальны на вечер 29 июня, сообщила РБК представитель ФОМ, начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.

Ранее результаты опросов появились в телеграм-канале «Раньше всех, ну почти», данные которого опубликовал в своем телеграм-канале курирующий электронное голосование зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

26,6% респондентов ФОМ отказались отвечать на вопрос о своем выборе. 78,2% опрошенных сказали, что дали положительный ответ на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 21,2% сказали, что проголосовали против поправок, и 0,6% сообщили, что испортили бюллетень.

Золотухина подтвердила данные опроса, сообщив, что он начался 25 июня. Выборка, по ее словам, включает 800 избирательных участков, которые расположены в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Выборка участков для проведения опроса была составлена случайным образом, уточнили в ФОМ. Всего в опросе приняли участие более 35 тыс. человек.

29 июня ВЦИОМ также представил данные экзитполов с голосования по поправкам. 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос. В поддержку поправок проголосовали 76% респондентов ВЦИОМ, 23,6% высказались против поправок.

ВЦИОМ проводил опрос с 25 по 28 июня, данные действительны на вечер воскресенья, 28 июня. Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 регионах, в нем приняли участие 163 124 человека.

Голосование по поправкам в Конституцию завершится 1 июля.

Председатель ЦИК Элла Памфилова после публикации экзитполов ВЦИОМ заявила Business FM, что Центризбирком не рекомендовал оглашать результаты экзитполов до завершения голосования, но запретить это не может. «К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», — сказала Памфилова.

Теги: ФОМ, Конституция, экзитполы
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