ЦИК объяснил резкую смену результатов голосования в Коми

Резкое изменение соотношения голосов сторонников и противников поправок в Конституцию в Республике Коми объясняется увеличением количества обработанных протоколов. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

Коми был единственным регионом, где в начале подсчета голосов лидировал ответ «нет». После обработки 6% протоколов за поправки проголосовали 31,01%, против — 68,02%. Однако после обработки более 20% протоколов ситуация изменилась на 180 градусов. За поправки высказывались уже 67,42% жителей Коми, еще 31,59% голосовали против.

«Та информация, которую вы видели (вначале), — это результаты по двум введенным протоколам», — сказал Булаев.

По его словам, результаты отображаются в зависимости от того, сколько введено протоколов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. С того момента граждане России могли прийти для голосования на избирательные участки по месту жительства. А жители Москвы и Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

1 июля стал главным днем плебисцита. По предварительным данным ЦИК, явка по стране составила 65%. После обработки 50% протоколов за внесение поправок проголосовали 76,22% россиян, против — 22,94%.