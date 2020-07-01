Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro До 40 лет еще можно искать себя: создатель Alibaba Джек Ма — о деле жизни РБК Pro Потребительский экстремизм: как бизнесу защитить свои интересы в суде РБК Pro Перескочить на другой уровень: чему стоит научиться у лучших CEO РБК Pro Воспитание вспять: какие установки детства мешают достичь успеха Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 70,44 (0) Quote, 12:39
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 79,19 (+0,2) Quote, 12:39
Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 21:41 Помпео заявил о необходимости диалога с Россией Политика, 21:41 Памфилова объявила промежуточные итоги голосования по Конституции Политика, 21:39 Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми Политика, 21:26 Памфилова не увидела требующих вмешательства ЦИК нарушений на голосовании Политика, 21:15 Шубенков рассказал о перспективах российской легкой атлетики Спорт, 21:09 В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию Политика, 21:00 Четыре истории предпринимателей о покорении времени РБК Стиль и Поклонная 9, 20:55 Оглашены итоги онлайн-голосования по поправкам в Конституцию Политика, 20:54 СМИ узнали об интересе «Зенита» к футболисту «Спартака» Глушенкову Спорт, 20:44 В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию Политика, 20:26 ЦИК назвала итоги голосования по поправкам после обработки 20% протоколов Политика, 20:25 В МВД назвали число нарушений на голосовании по поправкам Общество, 20:21 США скупили почти все запасы способного вылечить COVID-19 препарата Бизнес, 20:01
Поправки в Конституцию ,  
0 

Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

Предварительные данные показывают, что против внесения изменений в основной закон выступают 68,02% жителей Коми. Поддержали поправки 31,01% избирателей.

В 21:00 в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Последним регионом, где закрылись избирательные участки, стала Калининградская область. По предварительным данным ЦИК, явка по стране составила около 65%.

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Политика
Фото: Александр Земляниченко / AP

Центризбирком обработал около 25% голосов. За внесение поправок выступили 73,24% избирателей, против — 25,80%. В Москве проголосовало более 53% избирателей. В Санкт-Петербурге зафиксировали явку в 66,84%, в Московской области — 69,34%, в Ленинградской — 65,56%.

В ЦИК сообщили, что приняли решение публиковать предварительные результаты голосования, чтобы не допустить разной интерпретации данных. «Мы сначала не хотели этого делать, но агитация не регулируется, экзитполы не регулируются», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Теги: Республика Коми, голосование, Конституция
Материалы по теме
Памфилова не увидела требующих вмешательства ЦИК нарушений на голосовании
Политика
В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию
Политика
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter