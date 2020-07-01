Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

Предварительные данные показывают, что против внесения изменений в основной закон выступают 68,02% жителей Коми. Поддержали поправки 31,01% избирателей.

В 21:00 в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Последним регионом, где закрылись избирательные участки, стала Калининградская область. По предварительным данным ЦИК, явка по стране составила около 65%.

Центризбирком обработал около 25% голосов. За внесение поправок выступили 73,24% избирателей, против — 25,80%. В Москве проголосовало более 53% избирателей. В Санкт-Петербурге зафиксировали явку в 66,84%, в Московской области — 69,34%, в Ленинградской — 65,56%.