Поправки в Конституцию , 01 июл, 20:25
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ЦИК назвала итоги голосования по поправкам после обработки 20% протоколов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала промежуточные результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. По состоянию на 20:10 мск, обработано 20,04% протоколов.
За внесение поправок в Конституцию проголосовали 72,14%, не поддержали их 26,89%.
По последним данным, явка по всей стране составила 64,99%.
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