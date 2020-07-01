ЦИК назвала итоги голосования по поправкам после обработки 20% протоколов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала промежуточные результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. По состоянию на 20:10 мск, обработано 20,04% протоколов.

За внесение поправок в Конституцию проголосовали 72,14%, не поддержали их 26,89%.

По последним данным, явка по всей стране составила 64,99%.

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