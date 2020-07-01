ЦИК назвал итоги голосования по поправкам после обработки 10% протоколов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Центральная избирательная комиссия обработала более 10% протоколов участковых избирательных комиссии на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК.

По данным на 18:40 мск, обработано 10,4% протоколов. За изменение Конституции проголосовали 70,87% избирателей. Против поправок выступили 28,12%.

Ранее ЦИК опубликовал данные после обработки 5,66% голосов. Тогда уровень одобрения избирателями поправок тогда находился чуть ниже 70%. Против голосовали около 29% граждан.

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