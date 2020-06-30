Кремль назвал преждевременными выводы по явке на голосовании по поправкам

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Делать выводы по имеющейся статистике голосования по поправкам в Конституцию пока рано, низкая явка в регионах не расценивается как слабость руководителей субъектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не расценивается как слабость руководителей регионов, вообще преждевременно делать выводы по явке», — сказал он, отвечая на вопрос про региональную явку.

27 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила статистику по регионам, уточнив, что активнее всего голосуют в Туве, где явка составила 33,73%, Тамбовской области (35,15%) и на Чукотке (33,65%). Самую низкую явку на тот момент зарегистрировали в Иркутской области, где на голосование пришли только 7,78% избирателей. При этом, по словам Памфиловой, в остальных регионах все шло «более-менее ровно». Общая явка по всей России на тот момент составляла 19,49%.