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Украинский депутат заявил о превращении коллег от «Слуги народа» в господ

Вадим Рабинович
Вадим Рабинович (Фото: Сергей Харченко / Zuma / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович от партии «За життя» раскритиковал партию сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», обвинив их в фашизме. Выступление депутата транслировал канал «112 Украина».

«Прошедшая неделя окончательно доказала, что вы уже больше не слуги, вы уже господа. Один из лидеров вашей партии, председатель профильного комитета, сообщила, что людей, которые немного зарабатывают, надо стерилизовать и они не должны иметь детей», — сказал он.

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По мнению Рабиновича, более «фашистской» и «дрянной» терминологии на Украине еще не употребляли.

Оппозиционер Рабинович неоднократно критиковал украинские власти. Так, в 2018 году он обвинил их обнищании страны. Он также критиковал планы отменить поезда в Россию.

В мае председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что необеспеченные семьи могут рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь. По ее словам, в таких семьях могут рождаться дети «очень низкого качества», которые в будущем тоже «садятся на государственные средства». Также она привела примеры стран, где предлагают стерилизовать безработных женщин.

Затем она признала, что фраза о детях «низкого качества» была подобрана неудачно. «Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? Я до сих пор стараюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями», — отметила она.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
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