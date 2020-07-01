Украинский депутат заявил о превращении коллег от «Слуги народа» в господ

Вадим Рабинович (Фото: Сергей Харченко / Zuma / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович от партии «За життя» раскритиковал партию сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», обвинив их в фашизме. Выступление депутата транслировал канал «112 Украина».

«Прошедшая неделя окончательно доказала, что вы уже больше не слуги, вы уже господа. Один из лидеров вашей партии, председатель профильного комитета, сообщила, что людей, которые немного зарабатывают, надо стерилизовать и они не должны иметь детей», — сказал он.

По мнению Рабиновича, более «фашистской» и «дрянной» терминологии на Украине еще не употребляли.

Оппозиционер Рабинович неоднократно критиковал украинские власти. Так, в 2018 году он обвинил их обнищании страны. Он также критиковал планы отменить поезда в Россию.