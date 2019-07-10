Рабинович предложил Медведеву без камер обсудить конфликт Москвы и Киева

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Вадим Рабинович на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил обсудить «без камер» причины конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент РБК.

«Я бы хотел чтобы мы поговорили без камер, как вышло так, что отношения двух стран, которые близки друг к другу, сегодня оказались в таком состоянии.

Как произошло так, что маховик ненависти раскручивается; как сделать так, чтобы это не отражалось на людях; как снизить накал», — сказал Рабинович.

Он также добавил, что партия «хочет работать и на Востоке, и на Западе. И мы хотим, чтобы люди видели, что благодаря межпартийному диалогу тоже можно что-то сдвигать». Кроме Рабиновича на встрече с Медведевым присутствовали глава политического совета партии Виктор Медведчук и ее лидер Юрий Бойко. Встреча состоялась в здании центрального офиса «Единой России».

В 2014 году Рабинович участвовал в президентской гонке, набрав всего 2,5% голосов. Через год он баллотировался на пост главы Одессы. В 2018 году Рабинович заявил, что отказывается от президентской гонки, но его партия будет участвовать в парламентских выборах.