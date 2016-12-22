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Депутат Рабинович обвинил власти Украины в обнищании страны
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Депутат Рабинович обвинил власти Украины в обнищании страны
Политика, 07:54
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Депутат Рабинович обвинил власти Украины в обнищании страны

Депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112.Украина» обвинил власти страны в обнищании населения. Он указал на рост цен на продукты и напомнил об отсутствии отпусков у большей части сограждан.

Рабинович прокомментировал данные Министерства аграрной политики, согласно которым цены на ряд ключевых продуктов снизились. «Где вы это видите вообще, где это удешевление, на каком базаре? Да, есть сезонные изменения, но в основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — заявил политик.

Прокомментировал парламентарий и слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы, объяснившего то, что у граждан самая низкая зарплата в Европе. По словам Рабиновича, дело в том, что «40% экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы». «На самом деле мы живем хорошо, но притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство», — с иронией отметил депутат. Он напомнил, что, по данным самого министерства, две трети украинцев не планируют отпуск. «Такого не было даже в обхаянном вами коммунизме. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до практически обнищания», — подчеркнул он.

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Финансы

В мае 2018 года, по данным государственной службы статистики Украины, средняя зарплата по стране составила 8832 грн (21,3 тыс. руб.), больше всего получали жители Киева — 13388 грн (32,2 тыс. руб.). В России в первом квартале 2018 года, по данным Росстата, средняя зарплата составила 40491 руб.

Теги: Верховная Рада , Вадим Рабинович
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