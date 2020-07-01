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Девять человек пострадали в ДТП с такси и маршруткой в Подмосковье

Пассажирский микроавтобус «Газель» и такси столкнулись на 2-м км дороги Чехов — Кресты в Чеховском районе Подмосковья. Передает ТАСС со ссылками на ГУ МЧС и по Московской области.

Такси столкнулось с маршруткой, направлявшейся из Чехова в Ваулово. Пострадали девять человек, в том числе подросток. Пять человек госпитализированы в Чеховскую городскую больницу, остальным оказали помощь на месте.

По информации МЧС, в маршрутке находились 13 человек. В такси был только водитель. По информации МВД, в микроавтобусе находились 15 человек, такси следовало по второстепенной дороге, а ГАЗ — по главной.

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13 июня один человек погиб в аварии с рейсовым автобусом
на Щелковском шоссе в Московской области. 11 июня на Мосфильмовской улице в Москве столкнулись такси и сотрудник ГИБДД, который ехал на мотоцикле.

 

Теги: ДТП, маршрутка, такси
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