В Москве таксист сбил сотрудника ГИБДД на мотоцикле

В столице водитель такси столкнулся на перекрестке с сотрудником ГИБДД на мотоцикле. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

«На Мосфильмовской улице произошла серьезная авария. Водитель такси не пропустил сотрудника ГИБДД на мотоцикле», — говорится в сообщении.

Мотоциклист получил тяжелые травмы. Как уточняет департамент, на месте находится дорожный патруль, выясняются обстоятельства аварии.

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