Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Запуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили из-за непогоды Общество, 08:19 ДНР закрыла границу с Украиной Политика, 08:12 РБК Pro: как аргументированно победить в споре на совещании Pro, 08:00 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 07:40 Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП Общество, 07:37 СМИ узнали о состоявшемся эксперименте по применению «стаи» истребителей Политика, 07:15 ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в декабре 2020 года Общество, 06:49 В Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля Общество, 06:23 Саудовские пограничники открыли предупредительный огонь по катерам Ирана Политика, 05:57 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 05:45 В США мужчина протаранил склад Walmart и открыл огонь по сотрудникам Общество, 05:43 Помпео счел недопустимым желание КНР считать Южно-Китайское море империей Политика, 05:11 Лукашенко заявил о необходимости прятать спички во время поездок за рубеж Политика, 05:01 Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек Общество, 04:25
Общество ,  
0 

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Об этом сообщает агентство АКИpress.

По словам главного врача медучреждения врач Алмаза Кубатбекова, 29-летняя певица находится в тяжелом состоянии.

«У нее ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, перелом ключицы, сознание — глубокий сопор», — рассказал Кубатбеков.

По данным агентства, ДТП произошло днем 26 июня на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова в Бишкеке.

Автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР) «Патруль» врезался в автомобиль Toyota. В результате пострадали три человека: два сотрудника ГБР и человек и Асель Кадырбекова, которая находилась за рулем иномарки.

Асель Кадырбекова — супруга киргизского певца Нурлана Насипа. Пара воспитывает дочь.

Теги: Киргизия, Бишкек, ДТП, певица
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter