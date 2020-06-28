Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Об этом сообщает агентство АКИpress.

По словам главного врача медучреждения врач Алмаза Кубатбекова, 29-летняя певица находится в тяжелом состоянии.

«У нее ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, перелом ключицы, сознание — глубокий сопор», — рассказал Кубатбеков.

По данным агентства, ДТП произошло днем 26 июня на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова в Бишкеке.

Автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР) «Патруль» врезался в автомобиль Toyota. В результате пострадали три человека: два сотрудника ГБР и человек и Асель Кадырбекова, которая находилась за рулем иномарки.

Асель Кадырбекова — супруга киргизского певца Нурлана Насипа. Пара воспитывает дочь.