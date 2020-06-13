Один человек погиб в аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье

На Щелковском шоссе в Московской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, сообщается на сайте регионального главка МЧС. При аварии один человек погиб, еще двое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка полиции.

По данным МЧС, авария произошла рядом с поворотом на улицу Хотовская.

ТАСС пишет, что при столкновении в автобусе находился только водитель. Все пострадавшие и погибший были в легковом автомобиле. Причина аварии пока не называется.

Ранее, 11 июня, на Мосфильмовской улице в Москве столкнулись водитель такси и сотрудник ГИБДД, который ехал на мотоцикле. Из-за аварии инспектор получил тяжелые травмы — у него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом плеча. По факту аварии начали проверку.